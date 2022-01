Croata Nino Galovic reforça Arouca

O avançado israelita Omri Altman rescindiu contrato.

O internacional brasileiro Wellington Nem e o defesa croata Nino Galovic são reforços do Arouca, enquanto o avançado israelita Omri Altman rescindiu contrato.

Nino Galovic foi formado no emblema croata Hajduk Split, tendo depois passado pelos israelitas do Ashdod, os bielorrussos do Dínamo Minsk e os japoneses do Sagan Tosu, antes de assentar no Rijeka, da Croácia, nas últimas três temporadas.

Nesta temporada, o jogador, de 29 anos, soma 18 presenças entre as competições nacionais e a Liga Conferência Europa e ruma a Arouca com uma Taça da Croácia na bagagem, conquistada em 2019/20, para fortalecer o setor defensivo de Armando Evangelista.

Por outro lado, o israelita Omri Altman, deixa o clube após rescisão de contrato, no final de meio ano de ligação e seis jogos disputados.

Na quinta-feira, o Arouca conquistou a primeira vitória fora para o campeonato, ao derrotar o Estoril Praia por 2-1, em jogo em araso da 18.ª jornada, quebrando uma série de seis jogos sem vitórias.

A equipa arouquense, que ocupa agora o 14.º lugar, com 17 pontos, desloca-se na segunda-feira ao terreno do Famalicão, em partida da 20.ª jornada.