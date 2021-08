Começar na "fortaleza" e com público será receita para sucesso

Jogar em casa agrada ao técnico do Arouca, tal como o facto de ter adeptos na bancada.

A jornada inicial do campeonato de 2021/22 tem um confronte entre duas equipas que subiram de divisão. O Arouca-Estoril, no entender do treinador do Arouca, será pautado pelo "equilíbrio", mas, em casa, os arouquenses vão querer começar bem a época.

"No ano passado, pelo dois jogos que fizemos, foi um adversário muito competente, dois jogos muito equilibrados [uma vitória para cada equipa, por 1-0]. Sabemos que, amanhã, essa dificuldade vai estar patente, o equilíbrio parece-me que vai ser a nota dominante do jogo, mas, jogando em casa, com o nosso público, queremos começar bem e espero ter o resultado do ano passado em casa", afirmou o treinador.

Jogar em casa agrada ao técnico do Arouca, tal como o facto de ter adeptos na bancada. "O arrancar em casa, associando a isso o fator público, deixa-nos satisfeitos, até porque começar a liga a jogar para o nosso público acredito que possa ser uma ajuda para as dificuldades que possamos encontrar", afirmou, "ciente das dificuldades desta liga".

"A competitividade vai subir em flecha. Ter o público a ajudar vai ser ótimo. Temos de fazer da nossa casa fortaleza", vincou o técnico.