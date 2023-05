Carlos Pinho, presidente do Arouca: "Época superou as expectativas"

Feliz pelo apuramento para as competições europeias, ainda não sabe se Armando Evangelista vai renovar.

O Arouca garantiu o apuramento para as competições europeias pela segunda vez na história do clube, repetindo o feito alcançado em 2015/16, então sob o comando de Lito Vidigal.

Ainda a viver as emoções do dia anterior, Carlos Pinho fez um balanço a O JOGO. A hora era de almoço com a família, mas o presidente do Arouca acedeu falar, de pronto, sobre mais um feito histórico do clube. "É um orgulho muito grande para todos os arouquenses. Era um objetivo que tínhamos e conseguimos alcançá-lo", frisou, assumindo que o coração bateu mais forte anteontem, na vitória, por 1-0, contra o Chaves. "Sofre-se sempre um pouco, mas tinha a esperança de que iríamos conseguir o apuramento para as competições europeias e, felizmente, conseguimos."

Carlos Pinho ficou feliz pelo apuramento para a Conference League, mas também pela qualidade de jogo da equipa. "Esta época superou um pouco as expectativas, mas fizemos por isso, para merecer esta festa. Ao longo da época, o Arouca foi uma das equipas que melhor futebol praticou. Não digo que era a melhor, mas era uma das melhores", reforçou.

O presidente do Arouca deu ainda os parabéns ao treinador com mais jogos pelo Arouca na I Liga (67). "O Armando Evangelista fez um excelente trabalho. Ele merece esta alegria, assim como todos os arouquenses", destacou, desconhecendo se o técnico irá renovar. "O contrato dele terminou, mas ainda não falámos sobre isso. A seu tempo vamos ver. Não posso estar a dizer se quero ou se queria que continuasse, porque ainda não falámos sobre o assunto Por isso, temos de aguardar", vincou.

Com ou sem Armando Evangelista, treinador que cumpre a terceira temporada no clube, Carlos Pinho acredita que na próxima época não vai reviver o que aconteceu em 2016/17. Na altura, o clube participou na Liga Europa e, nessa mesma época, desceu de divisão, sendo depois relegado para o Campeonato de Portugal na temporada de 2019/20. "Estamos precavidos, claro, porque, com o tempo, vamos aprendendo e temos mais experiência. Nada disso voltará a acontecer", confia o presidente do Arouca, equipa que ainda luta com o V. Guimarães pelo quinto lugar, com a equipa vitoriana a ter uma vantagem de dois pontos. Na última jornada o Arouca vai ao terreno do Portimonense, enquanto a equipa de Moreno Teixeira joga contra o FC Porto, no Dragão.