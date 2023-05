"Cansaço do FC Porto? Não me parece que isso seja uma vantagem para nós"

O Arouca recebe na segunda-feira o FC Porto, às 21h15, em jogo da 31.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, garantiu este domingo uma equipa com "atenção redobrada" e a acreditar na "possibilidade de vencer" na segunda-feira o FC Porto, no fecho da 31.ª jornada da I Liga.

"Vamos tentar ser competitivos e, dentro das possibilidades que temos, acreditamos que podemos vencer. O foco estará na nossa forma jogar e na concentração que este tipo de jogos exige, com atenção redobrada perante um adversário que nos vai colocar muitos problemas", vincou o técnico os arouquenses, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Armando Evangelista assegurou que o grupo "tem a noção do que precisa fazer para ter êxito" e mostrou indiferença às ambições que o adversário ainda tem para esta época, nomeadamente na luta pelo título nacional.

"Não nos diz respeito o que o FC Porto ainda pode ganhar [esta época]. Estamos focados na nossa luta, sabendo que vamos encontrar uma das equipas mais intensas deste campeonato. Temos de tentar, pelo menos, igualar essa intensidade", disse o técnico.

Questionado sobre se espera um adversário mais fragilizado pelo facto de a meio semana ter jogado 120 minutos, nas meias-finais da Taça da Portugal, frente ao Famalicão, Armando Evangelista não vê tal situação como um trunfo para o Arouca.

"O FC Porto está habituado a atuar com diferenças de dias reduzidas entre os jogos. Além de ter jogadores experientes, o treinador fez uma gestão e não sobrecarregou os atletas. Não me parece que isso seja uma vantagem para nós", analisou.

Sobre o facto de o Benfica ter vencido, no sábado, o Braga (1-0) e, eventualmente, ter colocado mais alguma pressão às ambições do FC Porto no campeonato, Armando Evangelista é da opinião que esse fator não é importante para esta partida.

"Mesmo que tivesse jogado antes, [o FC Porto] iria querer ganhar da mesma forma este jogo connosco. Temos é de estar focados em nós e na nossa luta, e isso não vai mudar", assumiu.

Precisamente sobre os objetivos do Arouca, que segue no quinto lugar do campeonato, e em posição de qualificação para as competições europeias da próxima época, o técnico reconheceu que o contexto traz alguma pressão para esta ponta final da temporada.

"A nossa preocupação é não passar essa ansiedade para os jogadores. Estamos numa posição pouco habitual para este clube e acredito que haja alguma pressão. Mas temos de estar orgulhosos e desfrutar deste momento, porque os jogadores trabalharam muito para, a quatro jornadas do fim, estarem neste quinto lugar", vincou.

O mesmo pensamento aplica o treinador perante as notícias do interesse de clubes de maior dimensão em jogadores do Arouca, considerando que essa é "uma oportunidade" que os atletas devem aproveitar nesta derradeira fase do campeonato.

"[As notícias] Têm de ser um fator de motivação para os jogadores. Eles sabem que se continuarem a melhorar as suas prestações, mais fácil será mudar as suas condições profissionais. Ainda têm quatro jogos para mostrar ainda mais qualidade, nomeadamente nesta partida com o FC Porto, que tem sempre muita visibilidade", concluiu Armando Evangelista.

Para esta partida, o técnico assumiu que o central Galovic, que tem vindo a recuperar de um problema físico, deve estará apto, mostrando mais dúvidas sobre o restabelecimento do outro central, o capitão João Basso, também lesionado.

Fora das contas ficam Tiago Esgaio, castigado, e os lesionados Vitinho, Oday Dabbagh e Weverson.

O Arouca, quinto classificado, com 48 pontos, recebe na segunda-feira o FC Porto, segundo, com 73, numa partida agendada para as 21h15, que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.