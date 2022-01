Campi despede-se de Arouca e ruma ao futebol turco

A ligação de Campi ao Arouca terminou ao fim de meia época, em que realizou apenas seis jogos.

O defesa-central Gastón Campi despediu-se do Arouca ao fim de meia época e assinou pelo Yeni Malatyaspor, último classificado do principal escalão do futebol turco. O argentino, de 30 anos, fez apenas seis jogos neste regresso a Portugal - em 2018/19 tinha representado o Chaves.

Campi regressa, portanto, à Turquia, onde alinhou pelo Trabzonspor e pelo Karagumruk nas últimas duas temporadas.

De recordar que Carlos Pinho, presidente dos arouquenses, admitiu na sexta-feira que o clube vai em busca de reforços até ao fecho do mercado de janeiro.