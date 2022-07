Busquets e Vitinho, dois internacionais jovens para o Arouca oficializar

Plantel de Armando Evangelista receberá, nos próximos dias, duas promessas para o meio-campo: trinco catalão e criativo brasileiro têm à espera três anos de contrato.

O Arouca prepara-se para oficializar, em breve, dois reforços para o meio-campo com origens distintas, mas um estatuto comum: o catalão Oriol Busquets, 23 anos, e o paulista Vitinho, 22 anos, têm no currículo passagem pelas seleções nacionais jovens de Espanha e do Brasil, respetivamente. Ambos têm à espera contratos de três anos.

Médio-defensivo, Oriol Busquets cresceu nas escolas do Barcelona e esteve no Europeu de sub-17 que viria a ser conquistado por Portugal, em 2016, com uma vitória nos penáltis sobre a Espanha. Teve duas passagens breves pela equipa principal, ambas na Taça do Rei, e a estreia, em 2017/18, garante-lhe esse troféu no currículo. Nessa época esteve, também, na conquista da Youth League pelos bês, de que viria a despedir-se em 2020/21, depois de uma cedência ao Twente, dos Países Baixos, pelo meio. Cortou, então, os laços com o Barcelona para jogar no Clermont, emblema que ajudou a garantir a permanência na liga principal francesa e do qual se despede agora para se aventurar em Portugal, com a camisola do Arouca. Libertado a custo zero, o Clermont mantém, contudo, uma percentagem considerável do passe, 35 por cento.

Outro contrato a ser finalizado é o de Vitinho, médio de características ofensivas com quem o treinador Armando Evangelista poderá contar também para o lado direito do ataque. Estava no Vasco da Gama, por cedência do Corinthians, o clube que representou desde sempre e do qual se desvincula agora, para se estrear na condição de emigrante na liga portuguesa. Tal como o jovem catalão, também ele se destacou na formação: esteve no Mundial de sub-17 e na conquista do Sudamericano da categoria; também tem este troféu no currículo, no escalão de sub-15, embora não tenha chegado a ser utilizado.

Ambos os reforços serão, em breve, integrados no plantel de Armando Evangelista, que hoje tem marcados jogos com FC Porto e Feirense.