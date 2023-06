Promessa do Braga vai vestir a camisola do Arouca na temporada 2023/24

Pedro Santos com a camisola do Braga

Pedro Santos, promessa do Braga, vai jogar no Arouca em 2023/24, por empréstimo. O jovem médio de 22 anos vai tentar somar mais minutos de jogo no principal escalão e com hipóteses de jogar as provas europeias, uma vez que a equipa do distrito de Aveiro estará na terceira pré-eliminatória da Conference League.

Pedro Santos fez quatro jogos pela principal equipa do Braga na época que agora termina, tendo brilhado pela formação B na Liga 3, com dois golos e uma assistência em 26 partidas.