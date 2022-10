Bomba de Sylla e o Arouca dá a volta ao jogo com o Famalicão, veja o golo

Aos 52', Sylla recebeu a bola no meio-campo após um lançamento lateral, enganou Gustavo Assunção com finta de corpo e de muito longe desferiu uma bomba para dar a volta ao jogo com o Famalicão. 2-1 para o Arouca

O QUE SE PASSA EM AROUCA?! Sylla com mais um CAGANDA GOLO!!! @OficialFCArouca #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugal #ligaportugalbwin #arouca #famalicao #AROFAM #Sylla pic.twitter.com/ntkqwYRb9Q - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) October 10, 2022

