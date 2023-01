Benji Michel no Arouca: "Falo de jogadores como Darwin e, obviamente, Ronaldo"

Agora, estreia-se fora do continente americano, assinando por duas épocas.

O Arouca oficializou esta sexta-feira a contratação, confirmado o que fora avançado por O JOGO esta tarde - o extremo Benji Michel, que terminou recentemente contrato com o Orlando City, da Major League Soccer (MLS), vai reforçar as opções atacantes do Arouca. Assinou até ao junho de 2025.

Depois de terem oficializado, nas últimas semanas, Thiago Rodrigues e Weverson como reforços de inverno, os arouquenses fecharam a contratação do norte-americano, de 25 anos, que representava o clube da Flórida desde 2019.

Em 2022, Benji somou um total de 36 partidas, nas quais apontou três golos e fez três assistências. Agora, estreia-se fora do continente americano, assinando por duas épocas.

"Tinha o desejo de experimentar o futebol europeu e o Arouca abriu-me as portas para seguir esse caminho. Quero agradecer essa confiança com trabalho e boas exibições", disse à comunicação do Arouca.

"Confesso que ainda não tenho um conhecimento muito aprofundado da Liga mas sei que alguns dos maiores nomes do futebol atual passaram ou formaram-se aqui. Falo de jogadores como Darwin, Nani e, obviamente, Cristiano Ronaldo", concluiu.