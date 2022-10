Basso revela palavras no balneário antes do jogo com o Sporting

Central apontou o golo da vitória frente ao Sporting.

João Basso foi o herói do Arouca no jogo com o Sporting, ao apontar o único golo da partida da ronda 11 do campeonato. "Foi um plano cumprido à risca. Antes do jogo, disse no balneário que este tipo de jogos é daqueles que almejamos sempre, jogando contra uma equipa grande e tendo o país todo a olhar para nós. Disse para que desfrutassem e se divertissen, mantendo a responsabilidade e o nosso crer que não é só deste jogo, já vem de outros jogos. Saímos felizes e foi merecido", afirmou à SportTV.

"As alterações no onze do Sporting? Não é por aí. O Sporting é forte com quaisquer jogadores, tanto os que estão mais habituados a ser titulares como os outros que entram de vez em quando. Se não tivessem qualidade, não estavam num clube grande como o Sporting. Encarámos este jogo com a maior seriedade, até porque se entrássemos achando que as alterações fossem facilitar, o resultado seria diferente", disse ainda o central.