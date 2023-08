Basso: "Eu forcei. Tentei mostrar ao Arouca que a minha vontade era estar aqui"

Central explica saída do Arouca para voltar a jogar no Brasil.

João Basso regressou neste mercado ao Brasil, para vestir a camisola do Santos, depois de três temporadas ao serviço do Arouca. O central de 26 anos, na apresentação, admitiu que que tinha o desejo de representar o emblema brasileiro quando soube do interesse.

"É só olhar para o emblema do Santos, a história. Não se recusa. A partir do momento em que houve a possibilidade de vir, eu forcei, pedi, tentei mostrar para as pessoas do Arouca que minha vontade era estar aqui, participar nesse projeto. Venho para cá muito feliz e satisfeito com minha escolha. Coloquei o Santos primeiro, até porque é um emblema que não se recusa. Foi muito fácil escolher vir para cá", afirmou Basso.

"Sou um jogador com uma boa leitura de jogo, é um aspeto importante meu. Tenho uma boa leitura, boa liderança. Gosto de falar bastante, orientar. Foi para isso que vim para cá, ser mais um a ajudar a equipa", disse ainda.