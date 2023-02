Declarações do defesa do Arouca, no final do encontro com o Braga (2-0), referente à 21ª jornada da Liga Bwin.

Reação ao desaire: "Alertámos, no balneário, que contra equipas deste nível não podemos dar a mínima oportunidade. Depois desses 18 segundos, o equilíbrio foi notório Temos de aprender com isso e temos de entrar mais concentrados É a terceira vez que perdemos fora de casa; perdemos contra o Braga, Benfica e FC Porto. Isso quer dizer alguma coisa Mesmo com 1-0, criámos oportunidades Saímos de cabeça erguida".