Basso confiante para 2022/23: "A tendência é fazer uma boa época"

Declarações de João Basso, central do Arouca, aos meios oficiais do clube.

A época 2021/22: "Foi uma temporada que nós sabíamos que ia ser complicada, difícil desde o princípio, mas também tínhamos a confiança que iríamos fazer um bom campeonato e que atingiríamos o objetivo principal: a manutenção."

Diferenças: "A I Liga é completamente diferente, muito mais competitiva, e acho que, por alguns momentos, sofremos com um pouco com falta de experiência da equipa em geral. Mas essa foi, também, uma experiência que fomos ganhando durante o campeonato, fomos amadurecendo e fomos ganhando confiança. No final, tudo deu certo. Conseguimos o principal objetivo que era garantir o lugar do Arouca entre os melhores do país."

Análise individual: "Pessoalmente, também considero ter sido uma época de crescimento e de valorização. Sinto-me mesmo muito feliz por ter ajudado a equipa a conseguir os seus objetivos e, consequentemente, ter conseguido atingir os meus objetivos pessoais também. Mas, principalmente, retiro desta época muito crescimento, aprendizagem e amadurecimento, porque foram jogos difíceis, momentos complicados por que passámos durante a época que nos fizeram, não só a mim, mas a toda a a equipa, muito mais fortes."

Muitos jogadores estão com a equipa desde o CdP: "Acho que é extremamente importante a continuidade num plantel por vários aspetos: um deles é o facto de já se conhecer e sentir o clube e, quanto mais atletas manténs ao longo das temporadas, esses serão os atletas que vão conhecendo, que vão entendendo e que vão sentindo o clube e a vila. Nesse sentido, a tendência é dar certo porque são jogadores que se conhecem, que se entendem e que crescem juntos. Quando tens um grupo unido e fechado como nós tivemos e temos, as coisas ficam mais próximas de darem certo. Por outro lado, também há o reconhecimento por parte da direção e da equipa técnica aos objetivos alcançados. Há dois anos a equipa estava no Campeonato de Portugal e hoje está na I Liga. Isso demonstra que, se nove jogadores se mantiveram no plantel, também existia e existe qualidade no Campeonato de Portugal. Foram apostas que deram certo e essa continuidade é extremamente importante, não só para hoje, mas também para a sequência."

Um dos capitães: "Ter usado a braçadeira representou muita responsabilidade e também um motivo muito grande de orgulho. Apesar de ser uma responsabilidade grande, também é um reconhecimento, e fico muito feliz pelo grupo que nós tivemos esta temporada, por ter sido escolhido como um dos capitães, num grupo com atletas extremamente incríveis, jogadores experientes e que me fazem todos os dias feliz."

Próxima época: "A palavra para esta temporada que vem é de confiança. As últimas três temporadas foram de sucesso para o Arouca, épocas onde foram atingidos todos os objetivos traçados no início da época: uma subida de divisão para a II Liga, uma subida de divisão para a I Liga e agora a permanência na primeira divisão. A palavra é de confiança, pois é uma equipa que foi crescendo ao longo do tempo, um projeto que vem amadurecendo e, sem dúvida nenhuma, que a tendência é fazer uma boa época, uma época sempre mais tranquila que a anterior e, sem dúvida nenhuma, atingir os nossos objetivos tanto coletivos como individuais".