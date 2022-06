Avançado espanhol formado no Barcelona está a caminho do Arouca

Rafa Mújica tem 23 anos e alinhou no Las Palmas em 2021/22.

Rafa Mújica, avançado espanhol, está a caminho do Arouca, informação avançado esta terça-feira pelo jornalista Pedro Sepúlveda e confirmada por O JOGO. Mújica terminou a formação no Barcelona, tendo ainda passado pela equipa B do clube da Catalunha.

O jogador de 23 anos alinhou ao serviço do Las Palmas nas duas últimas temporadas, tendo feito um golo em 17 partidas de 2021/22.

Mújica, que deve assinar um contrato de duas temporadas, com mais uma de opção, pertenceu igualmente aos quadros do Leeds, de Inglaterra, mas sem qualquer aparição na principal equipa, tendo sido emprestado a Extremadura, Villarreal (equipa B) e Oviedo.