Avançado do Arouca apontado a Inglaterra: o valor do possível negócio

André Silva associado ao Bristol City.

A imprensa inglesa deu nota do interesse do Bristol City, da segunda divisão de Inglaterra, em André Silva. O avançado do Arouca, melhor marcador da equipa na época passada, poderá sair, referem os ingleses, por um valor próximo do milhão de euros.

Sem muitas opções de ataque no plantel, a saída do atacante poderá significar uma atenção redobrada aos últimos dias do mercado de transferências. O clube arouquense não comentou o interesse.

André Silva foi titular no jogo de ontem, sexta-feira, frente ao Famalicão.