Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o triunfo por 2-0 sobre o Estoril na 15.ª jornada da Liga Bwin.

Postura diferente devido ao relvado: "As condições do relvado exigiram outra postura, mas não foi só isso. Para além disso, mostrámos qualidade. Se as condições climatéricas nos obrigaram muitas vezes a jogar mais longo, a verdade é que muitas vezes também saímos a jogar apoiado. Aproveitámos os espaços e os posicionamentos com toda a intenção que pretendia."

Estoril sem oportunidades: "O resultado, na primeira parte, acaba por ser escasso face às oportunidades que criámos. Temos, pelo menos, duas oportunidades claras só com o Dani Figueira pela frente, tanto o Sylla como o Antony não conseguiram introduzir a bola na baliza e eu acho que o Estoril não conseguiu criar nenhuma oportunidade clara de golo."

Exigência: "Estas condições de terreno exigem muito, em termos físicos, dos jogadores, uma maior concentração, porque a bola no relvado tanto pode parar como andar mais. É propício a que haja mais falhas individuais e as coberturas têm de estar mais próximas. Nesse capítulo, fomos muito competentes e o resultado enquadra-se tendo em conta aquilo que foram as mais-valias no terreno."