Arruabarrena defendeu três penáltis e foi eleito o melhor em abril

Guarda-redes do Arouca premiado pelos treinadores da Liga Bwin.

Arruabarrena, do Arouca, foi distinguido como o melhor guarda-redes da Liga Bwin no mês de abril, numa votação da Liga junto dos treinadores da competição.

O uruguaio recolheu 30,16% das preferências, superando a concorrência de Paulo Vítor, do Chaves, com 20,63%, e de Diogo Costa, do FC Porto, com 14,29%.

No período em análise, o guardião de 26 anos esteve em grande destaque ao defender três grandes penalidades e contribuindo em grande escala para as três vitórias e um empate em cinco partidas.