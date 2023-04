Minuto 45: Guzzo remata na área contra David Simão e depois fica caído na área do Arouca. Vizela protesta, árbitro manda seguir. Após intervenção do VAR, a decisão foi revertida, Samu bateu o penálti, mas houve uma grande defesa de Arruabaena. Mérito para o guarda-redes do Arouca.

Veja o lance: