Arruabarrena brilha no Arouca: "Estou confortável aqui, mas tenho aspirações em dar o salto maior"

O guarda-redes uruguaio, de 26 anos, explicou que não hesitou em aceitar a proposta do Arouca. Apesar de se sentir "confortável", não esconde as aspirações de "dar um salto maior" para consolidar o crescimento.

A dez jornadas do fim da Liga Bwin, o Arouca soma 37 pontos, mais seis do que os conquistados em toda a época passada. A classificação espelha a boa campanha e o mérito é dividido por vários protagonistas, entre os quais Ignacio Arruabarrena. O guarda-redes, de 26 anos, que chegou no mercado de verão, foi o responsável por manter a zeros a baliza arouquense em nove jornadas (disputou 21, uma vez que não foi opção em três jogos). Números que contribuíram para oito vitórias e um empate.

Numa entrevista ao jornal "Mundo Deportivo", de Espanha, o guardião mostrou-se "muito contente" pela experiência em Arouca. "Aqui, o futebol é diferente em muitos aspetos, mas a equipa está a fazer uma época muito boa", começou por dizer, revelando, ainda, que quando surgiu a proposta dos arouquenses aceitou "sem hesitar." "Vi que podia crescer muito, gostei do campeonato e da equipa. Estou confortável aqui, mas tenho aspirações em dar o salto maior", atirou. Sobre o momento do Arouca, Arruabarrena frisou que o "objetivo é garantir a permanência", apesar de admitir que há margem para "ambicionar mais", com os lugares europeus à espreita.

A nível individual, o objetivo é "chegar à seleção" do Uruguai. "Quando saí do Montevideo Wanderers (Uruguai), tinha opções financeiramente melhores, mas decidi dar o salto para Portugal para me tornar melhor jogador e poder estar numa convocatória do Uruguai. Na minha carreira, os passos que dou são para isso", rematou.