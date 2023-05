Arruabarrena brilha no Arouca e vê seleção do Uruguai no horizonte

Fundamental para o brilhante percurso da equipa de Armando Evangelista no campeonato, o guarda-redes está a ser observado por responsáveis da Celeste.

O bom momento de Ignacio de Arruabarrena não passa despercebido no Uruguai. A brilhar na baliza do Arouca, com quatro grandes penalidades defendidas no campeonato, o guarda-redes está no radar da seleção Celeste tendo em vista os jogos marcados para setembro e outubro, relativos ao apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026.

Arruabarrena tem sido um dos principais responsáveis da notável campanha que o Arouca tem vindo a fazer na I Liga. Contratado ao Montevideo Wanderers no início da temporada, o guardião, de 26 anos, revelou recentemente , numa entrevista ao diário espanhol "Mundo Deportivo", que escolheu o futebol português precisamente com o intuito de ser chamado à seleção do Uruguai. As últimas indicações apontam mesmo para a observação do jogador por responsáveis da equipa nacional sul-americana.

A viver a primeira experiência no futebol europeu, o atleta, que tem contrato até junho de 2024, está a atravessar uma das melhores fases da carreira e, nas últimas três jornadas, defendeu três penáltis, tornando-se o guarda-redes que mais castigos máximos travou na atual edição do campeonato, com um total de quatro. Desta forma, Arruabarrena igualou, neste quesito, o melhor registo de um guardião na prova nas últimas oito épocas, alcançando Marafona, que, em 2016/17, conseguiu a mesma proeza ao serviço do Braga. Com 26 jogos realizados na I Liga, o uruguaio sofreu apenas dois golos nas últimas oito partidas, tendo, inclusive, feito uma assistência para o companheiro Rafa Mujica, no encontro com o Casa Pia.