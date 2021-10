Arouca derrotado pelo Leiria em jogo particular

Armando Evangelista, treinador do Arouc

Redação com Lusa

Desaire por 2-1 para a equipa de Armando Evangelista

O Arouca perdeu hoje, por 2-1, com a União de Leiria, da Liga 3, num jogo-treino disputado no Estádio Municipal de Arouca durante a pausa internacional, com o golo arouquense a ser apontado pelo defesa Brunão.

Leandro Nunes e Nuninho fizeram os golos do conjunto leiriense, atual segundo classificado na Série B do terceiro escalão português, derrotando assim o recém-promovido e 16.º classificado da Liga Bwin.

Na última jornada, a formação de Armando Evangelista perdeu na receção ao campeão nacional Sporting, por 2-1, e o próximo encontro oficial está agendado para 17 de outubro, na deslocação ao terreno do Leça, da Série C do Campeonato de Portugal, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.