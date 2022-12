Arouca vive momento inédito: "Vamos tentar sonhar mais um bocadinho"

Tiago Esgaio, jogador do Arouca

Tiago Esgaio, um dos protagonistas do histórico apuramento para a final four da Taça da Liga, salienta que o plantel "merece este momento", numa época memorável.

"Recebemos uma prenda de Natal antecipada e muito especial para toda a equipa e para o clube", disse o treinador Armando Evangelista, nas redes sociais, no rescaldo de mais uma noite histórica em que o Arouca chegou pela primeira vez à final four da Taça da Liga ao vencer o Moreirense nos quartos de final, num jogo em que esteve em desvantagem até aos 70 minutos.

Um feito que reforça a temporada de sonho realizada pelos arouquenses, na qual também consta o melhor arranque de sempre no escalão principal - oitava posição, com 19 pontos - e a presença nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Em Moreira de Cónegos, na quinta-feira, o lateral-direito Tiago Esgaio foi peça fulcral na reviravolta com o golo que estabeleceu o empate a uma bola que Rafa Mujica desfaria mais tarde, fixando o resultado em 1-2. Face à vitória arrancada a ferros, o defesa destacou "o trabalho da equipa". "Nunca desistimos e merecemos esta vitória. Tínhamos falado no balneário para não desistirmos, o jogo ainda estava muito longe de ter terminado, e foi isso mesmo que fizemos. Entrámos decididos, queríamos a vitória e felizmente conseguimos fazer história", enalteceu Esgaio, deixando uma promessa: "Vamos tentar sonhar mais um bocadinho."

Segue-se o Sporting na final four, a 24 de janeiro, mas antes disso regressa o campeonato com uma difícil deslocação ao Estádio do Dragão, na quarta-feira.