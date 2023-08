Arouca vence o Brann e está mais perto do play-off da Liga Conferência

Triunfo por 2-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória.

O Arouca adiantou-se na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, ao vencer na receção aos noruegueses do Brann por 2-1.

Um golo do espanhol Rafa Mujica, aos 23 minutos, e outro do seu compatriota Cristo González, aos 74, deram uma boa vantagem de dois tentos à equipa arouquense, mas os visitantes reagiram e reduziram em cima dos 80, por intermédio do dinamarquês Warming.

Caso ultrapasse esta eliminatória, o Arouca, que se desloca à Noruega para a semana que vem para disputar a segunda mão, vai defrontar no play-off de acesso à fase de grupos o vencedor do embate entre o Santa Coloma, de Andorra, e os neerlandeses do AZ Alkmaar, que venceram em casa do adversário por 1-0.