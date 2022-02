Arouca trava rumores e Armando Evangelista segue no comando técnico

Armando Evangelista seguro no comando técnico do Arouca

Apesar de os últimos resultados serem negativos, clube garante continuidade do treinador.

Apesar das especulações sobre uma iminente mudança no comando técnico do Arouca, e confrontado por O JOGO com elas, o clube assegurou a continuidade de Armando Evangelista, que chegou na temporada passada e foi o grande obreiro da subida ao principal escalão.

No entanto, os resultados estão aquém das expectativas, sobretudo em casa, onde a equipa já não vence desde 27 de novembro. A derrota de anteontem, frente ao Marítimo, por 3-0, deixou o Arouca no penúltimo lugar da classificação, com 18 pontos, agora mais longe dos lugares de permanência, objetivo traçado para esta temporada.

Nos últimos 10 jogos, o Arouca ganhou apenas um, empatou dois e perdeu sete. Dessas derrotas, cinco foram em casa, onde a equipa sofreu 17 golos e apenas marcou um. A única vitória nesse período aconteceu no final de janeiro, no reduto do Estoril, no jogo que marcou a primeira vitória com o estatuto de visitante.