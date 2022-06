Arouca tem propostas concretas por André Silva

Joel Pinho, diretor geral do clube, admite que "é muito difícil" o avançado brasileiro continuar no Arouca e garante "bastantes reforços" para o plantel de Armando Evangelista.

Joel Pinho, diretor geral do Arouca, assumiu que André Silva dificilmente vai continuar no clube, face às propostas que tem recebido de clubes portugueses e estrangeiros.

Época passada difícil

"A época passada não foi assim tão difícil, foi dentro do que estava perspetivado. Sabíamos que ia ser uma época dura, mas não foi difícil. Estivemos dentro do nosso objetivo, a maior parte da época estivemos acima da linha de água, só uma vez é que estivemos abaixo, por isso correu dentro do perspetivado. Para um primeiro ano após subida de divisão, acho que foi uma época bastante positiva."

Reforços para a próxima época

"Os adeptos podem esperar que ainda virão muitos mais reforços. Estamos a formar uma equipa mais forte, criar uma maior competitividade dentro do grupo, os melhores vão ficar e ainda vão chegar bastantes reforços."

Ataque mais cedo ao mercado

"Na época passada, tivemos de disputar os jogos do play-off, quando chegámos o mercado já tinha iniciado, este ano tivemos mais tempo, conseguimos trabalhar de uma forma mais antecipada, até porque o campeonato deu-nos essa liberdade, e este ano trabalhámos com mais calma e está a correr muito bem."

Saídas de Mateus Quaresma, André Silva, Victor Braga...

"O Victor Braga terminou contrato com o Arouca, não irá continuar. Isso é certo. O André Silva e o Mateus Quaresma são jogadores com bastante mercado. Acho muito difícil o André Silva continuar no Arouca este ano, pelas propostas concretas e abordagens que temos recebido de Portugal e do estrangeiro. É um jogador muito bem cotado no mercado. Dificilmente continuará em Arouca. Quanto ao Quaresma, vamos ver o que pode acontecer, contamos com ele."

Continuidade de Armando Evangelista

"É um grande treinador, caso contrário não estaria no Arouca. Fez história quando subimos de divisão, voltou a fazer história quando conseguimos a permanência na última época e este ano voltará a fazer história porque vamos fazer uma época muito positiva."