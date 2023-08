Arouca tem à espera Santa Coloma ou AZ Alkmaar no play-off da Liga Conferência

Mújica é uma das principais armas do Arouca

O Arouca jogará com o AZ Alkmaar ou com o Santa Coloma no play-off da Liga Conferência, caso elimine o Brann na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Se ultrapassarem os noruegueses, os arouquenses, únicos representantes lusos em prova, face à eliminação do Vitória de Guimarães, vão jogar a primeira mão do play-off fora, em 24 de agosto, e a segunda mão em casa, em 31 de agosto, com o vencedor a assegurar um lugar na fase de grupos.

Na terceira pré-eliminatória, o Arouca recebe na quinta-feira o Brann, a partir das 19h00, enquanto o AZ Alkmaar visita o Santa Coloma. As partidas da segunda mão jogam-se uma semana depois, em 17 de agosto.

A formação dos Países Baixos, recorde-se, eliminou o Gil Vicente na época passada.