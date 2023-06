Experiente médio renovou o vínculo.

David Simão renovou contrato com o Arouca. O experiente médio de 33 anos vai assim continuar ao serviço do clube do distrito de Aveiro, tendo assinado um acordo válido para as próximas duas temporadas.

O jogador realizou 39 partidas em 2022/23, destacando-se com seis assistências. Avança para a sexta temporada ao serviço do Arouca, não consecutivas.

Recentemente, David Simão, que estava em final de contrato, tornou-se o jogador com mais jogos e mais minutos pelo Arouca na I Liga.