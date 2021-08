Mauro Caballero ainda jogou no regresso arouquense ao primeiro escalão

Chegou em janeiro, ainda marcou golos no feito da subida, mas não vai continuar no futebol português. Mauro Caballero rescindiu contrato com o Arouca.

Nas suas redes sociais, o clube arouquense anunciou o fim de ligação com o antigo avançado do FC Porto, que marcou dois golos na metade da época passada e que tinha realizado um total de três minutos em 2021/2022.