Arouca reforça o ataque com jogador emprestado pelo Santos

Bruno Marques cedido até ao final de 2023.

O Arouca reforçou o ataque com a contratação do avançado Bruno Marques, emprestado pelos brasileiros do Santos até ao final de 2023, anunciou o penúltimo classificado da Liga Bwin.

"O Arouca deu-me a oportunidade de jogar na Europa e de realizar este sonho. Sou um jogador de muita raça e muito técnico, mas, acima de tudo, um jogador de equipa. Por esse motivo, os objetivos da equipa estarão sempre primeiro, mas interligados. Quero ajudar o Arouca nesta luta pela permanência, fazendo o máximo de golos que conseguir", afirmou às redes sociais do clube.

Com 22 anos, o brasileiro parte para a primeira aventura no estrangeiro depois de ter feito a formação no Lagarto, tendo passado ainda pelo Fluminense, antes de chegar ao Peixe em 2019, emblema pelo qual somou quatro golos na equipa principal.

Com 1,93 metros de altura, o avançado natural do Recife aumenta as opções para a zona central do ataque do Arouca, concorrendo com André Silva e Oday Dabbagh por um lugar no "onze" de Armando Evangelista, que já foi reforçado este inverno com a chegada de David Simão para o "miolo".

Na sexta-feira passada, o Arouca recebeu e perdeu com o Benfica (2-0) e, na quinta-feira, desloca-se ao terreno do Estoril Praia, para cumprir o jogo em atraso da 18.ª jornada, numa altura complicada para os arouquenses, que, na segunda-feira, têm também encontro marcado em Famalicão para o campeonato.

Com um ponto conquistado nos últimos cinco jogos, a formação da Serra da Freita ocupa o penúltimo lugar da tabela, com 14 pontos, após uma série de ausências e um surto de covid-19.