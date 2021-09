Arouca reforça ataque com contratação do israelita Omri Altman

Omri Altamn torna-se no 11.º reforço da formação de Armando Evangelista

O Arouca anunciou a contratação de Omri Altman até 2023, médio ofensivo israelita que estava sem clube e que vai encontrar o compatriota Or Dasa.

"Apaixonei-me pelo projeto, pois demonstra muita ambição e prosperidade por parte do clube. Os objetivos da equipa serão sempre os mais importantes e sei que os meus pessoais vão surgir em sintonia com os do clube e dos meus colegas", referiu o futebolista de 27 anos às redes sociais do emblema arouquense.

Com mais de 150 jogos e 30 golos na Liga israelita, o médio com dupla nacionalidade húngara, é formado no Maccabi Telavive e conta ainda com passagens pelos ingleses do Fulham e os gregos do Panathinaikos, e admitiu acompanhar o principal escalão português através das transmissões televisivas no país natal.

Omri Altamn torna-se no 11.º reforço da formação de Armando Evangelista após as chegadas de Eugeni, Leandro Silva, Or Dasa, Antony, Tiago Araújo, Odday Dabbagh, Tiago Esgaio, Kouassi Eboué, Abdoulaye Ba e Gastón Campi.

O Arouca é atualmente 15.º classificado na Liga Bwin, com cinco pontos, depois de ter perdido no sábado no terreno do Moreirense (2-1), e recebe na próxima jornada o campeão nacional Sporting.