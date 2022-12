Arouca quer repetir a receita de 2015/16 frente ao FC Porto

Há seis anos, no Dragão, o Arouca somou a primeira e única vitória frente ao FC Porto.

No regresso do campeonato, o Arouca tem uma importante e difícil deslocação ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, em jogo agendado para amanhã, às 21h15. Em dez jogos realizados frente aos portistas, os arouquenses apenas somaram uma vitória, precisamente no reduto do adversário, na época 2015/2016.

Nesse jogo, o Arouca venceu por 2-1, com um bis de Walter González que valeu três importantes pontos numa temporada de sonho, que culminou com a equipa nos lugares europeus. Se essa época foi memorável pela melhor classificação de sempre no principal escalão português, a de este ano já deu indicadores que pode ser tão boa ou melhor ainda, mas para isso é importante encerrar o ano a repetir a receita de 2015/16.

Para esse encontro, o treinador Armando Evangelista já pode contar com o central Jerome Opoku e o médio David Simão, que falharam o último jogo devido a castigo.

