Notícia no Brasil: Arouca perto de garantir reforço oriundo do Corinthians

Vitinho, médio que esteve emprestado ao Vasco da Gama, vai rescindir com o Corinthians e rumar a Portugal

O médio Vitinho (22 anos), do Corinthians, está a caminho do Arouca, noticiou o jornalista brasileiro Venê Casagrande e confirmou o Globo Esporte. O jogador esteve emprestado ao Vasco da Gama, mas acabou a ligação ao clube carioca e, sem espaço no Corinthians, ao que tudo indica vai rescindir para se mudar para o Arouca a custo zero.

O Corinthians, porém, liberta o jogador sem custos para o emblema luso, mas garantindo uma percentagem de 50% do passe, escreve a publicação.