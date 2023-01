Arouca oficializa empréstimo de Bukia até ao final da época

Extremo vai jogar na Arábia Saudita.

O Arouca oficializou esta terça-feira o empréstimo de Bukia até ao final da corrente temporada. "O Futebol Clube de Arouca comunica que acordou com o Al Batin a cedência temporária do jogador Bukia O avançado de 27 anos jogará, até ao final da temporada, no emblema que disputa a Primeira Divisão da Arábia Saudita", pode ler-se.

O extremo chegou ao Arouca desde 2017/18, após passagens por Penafiel, Braga, em ambos os casos no período de formação, Vila Real e Boavista.

Esta temporada fez três golos e uma assistência em 21 jogos.