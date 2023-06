Arouca oficializa duas saídas do plantel

Arsénio, como O JOGO noticiou, vai para o Leiria. Sema Velázquez também está de saída

O Arouca confirmou hoje a saída do extremo Arsénio e do central Sema Velázquez, ambos no clube há três temporadas, com o quinto classificado da I Liga de futebol a deixar sair duas figuras da subida ao principal escalão.

"O Arouca comunica a saída dos jogadores Arsénio e Sema Velázquez. Agradecemos todo o trabalho e dedicação que os atletas apresentaram dentro e fora dos relvados, contribuindo para uma subida de divisão e dois anos recentes de história na I Liga. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", pode ler-se na publicação do emblema arouquense nas redes sociais.

Arsénio, de 33 anos, chegou ao Arouca em 2020/21 e somou, no seu percurso, oito golos e 14 assistências, ao longo de 94 jogos, mas foi perdendo importância na equipa, tendo sido maioritariamente utilizado como suplente utilizado na campanha do Arouca que permitiu atingir o quinto lugar e apuramento para Liga Conferência Europa. Na próxima temporada, como O JOGO noticiou, representará o Leiria.

Já o internacional venezuelano Sema Velázquez fechou assim a segunda passagem pelo emblema arouquense e tem a particularidade de ser o único jogador a ter estado nos dois apuramentos europeus do Arouca, após ter atingido a Liga Europa em 2015/16.

O defesa de 32 anos esteve afastado devido a lesão grave durante grande parte da última temporada e apenas registou cinco jogos nesse período, num total de 25 nas últimas três temporadas (três golos), para além das 49 partidas e três tentos, entre 2015 e 2017, quando o jogador se estreou em Portugal, ao serviço dos 'lobos' da Serra da Freita.

Após a saída do treinador Armando Evangelista e a entrada de Daniel Ramos para o seu lugar, o Arouca, que ficou em quinto lugar da I Liga, com 54 pontos, continua a reformular-se, com vista à preparação da próxima temporada, em que terá a particularidade de disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, em agosto.

