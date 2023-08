Arouca oficializa contratação de extremo uruguaio

Alfonso Trezza assinou por quatro temporadas.

O extremo Alfonso Trezza é o mais recente reforço do Arouca, com um contrato válido por quatro temporadas, tal como O JOGO avançou. O jogador uruguaio, de 24 anos, chega proveniente do Nacional (Montevideo), emblema pelo qual conquistou dois campeonatos e uma Supertaça, além de uma Taça dos Libertadores de sub-20.

Com a chegada do avançado sobe para sete o número de reforços dos arouquenses para a nova época, depois de Pedro Santos, Cristo González, Jason Remeseiro, Eboué Kouassi, Miguel Puche e Matías Rocha.