Arouca oficializa chegada de Tiago Esgaio por empréstimo do Braga

Lateral-direito cedido pelo emblema minhoto até final da temporada.

Tiago Esgaio, de 26 anos, é reforço do Arouca por empréstimo do Braga por uma temporada, oficializaram esta quarta-feira os dois clubes da Liga Bwin.

O lateral-direito, irmão de Ricardo Esgaio, foi contratado pelos arsenalistas neste mercado de transferências, mas perdeu espaço com a chegada de Yan Couto, cedido pelo Manchester City aos arsenalistas, bem como com a titularidade de Fabiano Souza, e prosseguirá assim a temporada no Arouca.