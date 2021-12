"Arouca não é o mais rico, mas tem homens que não olham para os problemas"

Declarações do treinador Armando Evangelista antes do encontro com o Vizela.

O treinador do Arouca confia na capacidade de trabalho da equipa para superar o Vizela, em duelo da 14.ª jornada entre recém-promovidos à Liga Bin, que procuram afastar-se da zona de despromoção.

"Queremos continuar a ser uma equipa que em casa não deixa dúvidas sobre o que é a nossa forma de jogar e o que é pretendido no jogo. Vamos defrontar um Vizela que é muito intenso e forte nas transições ofensivas, mas se estivermos focados no que treinámos e no plano de jogo, estamos mais perto de ganhar o jogo", apontou Armando Evangelista.

Na conferência de antevisão ao encontro, o técnico, de 48 anos, vincou que o Arouca "não é o clube mais rico, nem com as melhores condições de trabalho", no entanto, tem a "capacidade de um grupo de homens que não olham para os problemas, mas para as soluções" e é dessa forma que vão encarar o próximo jogo.

"O Vizela mostrou que tem capacidade para ir buscar pontos fora e nós temos que estar vivos e atentos porque vai ser um jogo em que a concentração é fundamental. A este nível, o detalhe pode fazer a diferença. O coletivo pode fazer a diferença e o Arouca tem de valer pelo coletivo", acrescentou.

Para o timoneiro, o facto de o Vizela - tal como o Arouca - ainda não ter vencido fora de portas não é um "fator preponderante" já que as equipas pautam pelo equilíbrio e assemelham-se "na composição do plantel", dando continuidade ao trabalho desenvolvido na temporada passada.

As duas equipas subiram da II Liga e mantêm as "mesmas ideias de jogo", segundo o treinador, que destacou os reforços do plantel vizelense como Guilherme Schettine e Bruno Wilson, cuja experiência acrescenta dificuldades para o jogo de segunda-feira.

Em relação às opções do Arouca, depois de ter repetido o onze na visita ao Santa Clara (derrota por 2-1), o técnico deve fazer alterações na frente de ataque com o regresso de André Silva e tem ainda Pedro Moreira como incógnita no miolo, devido a problemas físicos.

Por outro lado, o guarda-redes letão Emilijus Zubas assinou esta semana pelo clube e "muito provavelmente vai ser convocado", enquanto Yaw Moses, Sema Velázquez e Fernando Castro continuam ausentes.

O Arouca, nono classificado da I Liga portuguesa, com 13 pontos, recebe o Vizela, no 15.º posto, com 10 pontos, em jogo agendado para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.