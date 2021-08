Arouca multado por ausência de marcador com resultado e tempo de jogo

O Arouca foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF revela esta quarta-feira que o Arouca foi multado em 408 euros. Em causa, refere o documento, a "ausência de marcador eletrónico para informação ao público do tempo e resultado do jogo ou um marcador manual para informação do resultado do jogo".

Uma falha que o clube explicou ao delegado da Liga: "O Estádio Municipal de Arouca não dispôs de qualquer painel ou marcador indicativo do tempo e resultado do jogo, devido a um problema de sobreaquecimento da televisão", pode ler-se no mapa de castigos.

O facto foi detetado durante o Arouca-Famalicão, da terceira jornada da Liga Bwin.