Arouca: Matías Rocha é reforço e há outro uruguaio na calha

O central, de 22 anos, ex-Defensor Sporting (Uruguai), assinou um contrato válido por quatro temporadas.

O central Matías Rocha é reforço do Arouca com um contrato válido por quatro temporadas, tal como O JOGO avançou. O uruguaio, de 22 anos, chega do Defensor Sporting (Uruguai), clube que representava desde 2017 e, agora, terá a oportunidade de ter o primeiro desafio na Europa, onde chega para colmatar a vaga de João Basso, que se mudou para o Santos.

O defesa, que terá a concorrência de Galovic, Opoku e Rafael Fernandes, assistiu ao duelo frente ao Brann, que terminou com a vitória por 2-1 na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Matías Rocha é o sexto reforço para o treinador Daniel Ramos, depois de Pedro Santos, Eboué Kouassi, Jason Remeseiro, Cristo González e Miguel Puche. Além do central, e segundo o que O JOGO apurou, há outro uruguaio na calha do Arouca: o extremo Alfonso Trezza, que pode ser oficializado em breve e joga no Nacional, clube daquele país sul-americano.