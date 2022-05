Arouca joga em Braga e há dúvidas na lateral esquerda

Mateus Quaresma ainda está em dúvida, pelo que Armando Evangelista terá de pensar numa alternativa.

A preparação da visita à Pedreira conheceu um ligeiro contratempo. Mateus Quaresma ainda está em dúvida, pelo que Armando Evangelista terá de pensar numa alternativa, pois que o jogo é já amanhã. Mateus Quaresma saiu do encontro com o Portimonense com um problema no ombro esquerdo, embora o treinador, nessa altura, tenha argumentado que a sua substituição fora uma opção estratégica. E tinha razão, porque o extremo Angulo estava a ser muito incomodativo no corredor do lateral-esquerdo do Arouca.

Face à possível ausência de Mateus Quaresma, a alternativa viável será colocar Tiago Araújo, isto porque o outro Tiago está emprestado pelo Braga. Tiago Esgaio tem sido utilizado, algumas vezes, até como lateral-direito, mas agora não pode entrar nas contas. Entrará, então, em cena Tiago Araújo, um ala-esquerdo, de 21 anos, cedido pelo Benfica e que em Tondela já atuou numa posição defensiva e poderá voltar a fazer, frente ao Braga.