Arouca: goleada frente ao Famalicão entra na história

Pela primeira vez na Liga Bwin, o Arouca venceu por 4-1 depois de ter estado em desvantagem.

A vitória, por 4-1, diante do Famalicão, na passada segunda-feira, entrou diretamente para os livros de história do Arouca por ser a goleada mais expressiva do clube, depois de terem começado o jogo a perder, ainda na primeira parte. No entanto, a reação foi letal e permitiu ao plantel orientado por Armando Evangelista regressar às vitórias quase dois meses depois e, consequentemente, dar um salto para o 11.º lugar da tabela classificativa.

Curiosamente, a vitória por 4-1 não é inédita, mas a diferença é que as duas anteriores aconteceram com a equipa arouquense a começar o encontro em vantagem. A primeira surgiu na temporada 2015/2016, na receção ao Marítimo; a segunda foi na temporada seguinte, diante do Moreirense, mas nessa altura com o estatuto de equipa visitante. Até ao momento, o 4-1 é o registo da vitória mais expressiva dos arouquenses em seis participações no principal escalão português.