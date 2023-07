Arouca ganha particular com bis de reforço

Redação com Lusa

A formação orientada por Daniel Ramos, que vinha de duas vitórias e um empate nos três encontros de preparação realizados, confirmou o estatuto de favorita diante da formação da Liga 3, naquele que foi o último jogo dos 'lobos' no Centro de Estágios do Luso, onde a equipa do Arouca tem concentrado os trabalhos desde o passado domingo.

O Arouca venceu este sábado o Anadia por 2-1, no quarto e penúltimo jogo particular do clube da I Liga, que viu Cristo González bisar e ser novamente destaque, levando já quatro golos na pré-época.

A formação orientada por Daniel Ramos, que vinha de duas vitórias e um empate nos três encontros de preparação realizados, confirmou o estatuto de favorita diante da formação da Liga 3, naquele que foi o último jogo dos 'lobos' no Centro de Estágios do Luso, onde a equipa do Arouca tem concentrado os trabalhos desde o passado domingo.

Leia também Portugueses Pep Guardiola aborda situação de Cancelo: "Ele está de volta, mas..." O Manchester City está a preparar o regresso à competição num estágio em Tóquio e Pep Guardiola deu, este sábado, uma conferência de imprensa na qual abordou a situação de João Cancelo, que está de regresso aos citizens, depois de uma temporada no Bayern Munique.

O Anadia inaugurou o marcador por intermédio do extremo brasileiro Perdigão, numa altura em que estavam 37 minutos disputados.

A reação do Arouca foi tardia, com o reforço Cristo González a faturar, aos 79, tendo repetido a façanha 10 minutos depois, numa vitória que surgiu 'ao cair do pano' para o conjunto da Serra da Freita.

O encontro realizou-se à porta fechada, sem que os jogadores utilizados por Daniel Ramos e Joel Sampaio fossem divulgados.

Leia também Vídeos Um outro ângulo do golo de Messi na estreia pelo Inter Miami Lionel Messi teve uma estreia de sonho ao serviço do Inter Miami, tendo dado o triunfo (2-1) à equipa norte-americana sobre os mexicanos do Cruz Azul, aos 94 minutos da partida, de livre direto. Veja um outro ângulo do golo, partilhado pelo clube. [Vídeo/Twitter Inter Miami]

O Arouca, que soma agora três vitórias e um empate em quatro jogos, tem marcada a receção ao Rio Ave, a contar para a segunda fase da Taça da Liga, a 30 de julho, antes de disputar uma última partida particular frente ao Moreirense, a três de agosto.

Já para o Anadia, segue-se um duelo frente ao Beira-Mar, agendado para a próxima quarta-feira, que antecederá o início da campanha do clube no terceiro escalão do futebol português.