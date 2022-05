Derrota do Belenenses no fecho da 33ª jornada da Liga Bwin confirma permanência do Arouca

O Arouca, que ao cabo de 33 jornadas soma 30 pontos, garantiu esta segunda-feira a permanência na Liga Bwin.

Sem jogar hoje, mas beneficiando da derrota do Belenenses, que perdeu na receção ao Famalicão, por 3-2.

O Arouca recebe o Belenenses na última jornada, partida agendada para as 15h30 de domingo.