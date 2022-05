Arouca está prestes a sofrer uma baixa de peso na baliza

Victor Braga está em final de contrato com o Arouca

O guarda-redes Victor Braga, que chegou a Arouca na época 2020/2021, está em final de contrato e pode não renovar, tal como O JOGO adiantou anteriormente. Em março, a imprensa inglesa falou do interesse de Sheffield United, Bristol City e Reading, emblemas do segundo escalão inglês, que pode ser o destino do guardião, de 30 anos.

Victor Braga, 30 anos, realizou 27 jogos pelo Arouca em 2021/22. Em Portugal representou também Espinho, Freamunde, Moreirense, Famalicão, Alcanenense e Leiria.