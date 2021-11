Arouca empata com o Braga B em jogo de preparação

Armando Evangelista, treinador do Arouca

Redação com Lusa

Equipa da Liga Bwin empatou frente à formação secundária dos arsenalistas.

Antony e Pedro Moreira apontaram os golos do Arouca no empate 2-2 frente ao Braga B, em encontro de preparação disputado no terreno dos recém-promovidos à Liga Bwin.

O reforço brasileiro de 20 anos, que ainda não somou minutos nesta época, continua a aproveitar a pausa no calendário para mostrar serviço a Armando Evangelista, depois de esta semana ter anotado dois golos frente ao Valadares Gaia, também em jogo de preparação.

Para o lado dos bês, em terceiro lugar na Série A da Liga 3, Guilherme e Nzanza apontaram os golos da igualdade.

Na melhor fase da temporada - sem perder há três jornadas -, o 12.º classificado Arouca está a usufruir de uma paragem de duas semanas sem competição, devido aos jogos internacionais e da Taça de Portugal (eliminado pelo Leça na ronda anterior), e volta aos jogos oficiais no dia 27 de novembro, na receção ao Boavista, que ocupa o 10.º posto.