Arouca empata com Braga B no segundo teste de pré-época

Após uma vitória frente ao Boavista, por 3-0, na terça-feira, a formação orientada por Daniel Ramos não conseguiu levar de vencida a equipa secundária dos bracarenses

O Arouca empatou 0-0 com o Braga B, naquele que foi o segundo teste de pré-época dos lobos no Centro de Estágios do Luso, onde a equipa da I Liga estagia até segunda-feira.

Após uma vitória frente ao Boavista, por 3-0, na terça-feira, a formação orientada por Daniel Ramos não conseguiu levar de vencida a equipa secundária dos bracarenses, num jogo que decorreu à porta fechada, sem que a lista de jogadores utilizados pelas equipas fosse disponibilizada.

Com este resultado, o conjunto da Liga 3, sob o comando do ex-internacional português Custódio, interrompeu a série de duas vitórias que havia conseguido nos primeiros jogos de preparação, com o Rio Ave e Feirense.

Já o Arouca, que havia vencido na primeira partida realizada, beneficia do facto de não disputar a primeira fase da Taça da Liga para disputar dois jogos particulares, com Trofense e Anadia, em 22 e 23 de julho, respetivamente, antes de fechar a pré-temporada frente ao Moreirense, em 3 de agosto.