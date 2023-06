Arouca deseja renovar contrato com David Simão

O médio português, de 33 anos, é o jogador com mais jogos pelos arouquenses no principal escalão e termina agora contrato.

O médio David Simão, que está na segunda passagem pelo Arouca, é o jogador com mais jogos disputados pelo clube no principal escalão português (124), superando a concorrência de Nuno Coelho (115), Artur (83), Roberto (66) e João Basso (63). Apesar de estar em final de contrato, o médio, que regressou à equipa na temporada passada, interessa à Direção e, por isso, a renovação é um desejo, embora ainda não esteja consumado.

David Simão foi um dos jogadores mais utilizados em 2022/23, tendo assumido um papel preponderante no miolo e, por isso, no final do campeonato, fez questão de manifestar o que sentia. "Ser quinto classificado na I Liga é quase sinónimo de ser campeão. E é assim que me sinto. Agora é tempo de descansar, para o ano há mais. Conference League, estamos a caminho", escreveu o jogador.