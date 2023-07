Arouca derrota Trofense com golos de Cristo e de Antony

No terceiro jogo da pré-época, a equipa de Daniel Ramos venceu o adversário da Liga 3, por 2-1.

Depois do 3-0 ao Boavista e do 0-0 com o Braga B, o Arouca venceu esta sexta-feira, no Centro de Estágios do Luso, o Trofense, por 2-1. Antony e Cristo apontaram os golos da equipa de Daniel Ramos, treinador que sucede a Armando Evangelista no comando da formação que esta temporada regressará às competições europeias. O primeiro compromisso na Conference League está agendado para 10 de agosto.

Antony, extremo brasileiro de 21 anos que vai cumprir a terceira época no Arouca, estreou-se a marcar nos ensaios para a temporada que arranca oficialmente no dia 30 (Rio Ave ou Académico de Viseu, para a Taça da Liga), enquanto Cristo, avançado espanhol de 25 anos que na época passada fez seis golos e três assistências no Gijón, da II Liga de Espanha, repetiu a proeza do encontro com o Boavista.

O golo da formação da Liga 3, orientada por Rui Sacramento, foi apontado por Iko, filho de António Caetano, treinador que como jogador se notabilizou no Boavista e representou também Feirense, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Belenenses e Beira-Mar.