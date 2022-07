Arouca contrata médio formado no Barcelona e com nome de craque

Oriol Busquets assinou com o Arouca por três temporadas. É a 12.ª contratação

O médio Oriol Busquets, formado no Barcelona, vai representar o Arouca nas próximas três temporadas, tornando-se na 12.ª contratação da equipa de Armando Evangelista, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Arouca já tinha demonstrado interesse na minha contratação desde o ano passado e isso pesou na minha decisão. O clube insistiu na minha contratação, demonstrando o quanto me queriam e que fosse mais um a ajudar a conseguir alcançar grandes feitos por cá", revelou, em declarações às redes sociais do 15.º classificado da última edição do campeonato.

O médio de 23 anos fez toda a formação no Barcelona e dois jogos pela equipa principal -- conquistando a Liga espanhola e a Taça do Rei --, com uma cedência aos neerlandeses do Twente pelo meio e a saída dos 'culés' para representar o Clermont, da Liga francesa, na temporada passada.

"A Liga portuguesa é um campeonato em crescimento, que aposta num futebol vistoso, em que se dá bastante importância a jogar bem e com posse de bola. Além disso, dá boas oportunidades aos jogadores jovens de crescer, o que é fundamental para mim", apontou o jogador, que vai voltar a partilhar balneário com Rafa Mújica, com quem celebrou a conquistada Youth League em 2017/18.

Com o anúncio também hoje do avançado Vitinho, Oriol Busquets torna-se na 12.ª contratação do Arouca neste defeso, depois das chegadas dos guarda-redes Ignacio de Arruabarrena e João Valido, dos defesas Tiago Esgaio (empréstimo), Bogdan Milovanov, Jerome Opoku, Rafael Fernandes e Mustafa Kizza, dos médios Morlaye Sylla e Ismaila Soro e do avançado Rafa Mújica.