Arouca com mais um reforço na mira: Bolonha pode ceder Donsah

Médio ganês tem 25 anos e também passou por Bélgica e Turquia.

Pertencente ao Bolonha desde 2015, depois de se ter evidenciado no Cagliari, Godfred Donsah estará a ser seduzido pelo Arouca, segundo notícias difundidas em Itália. O médio ganês, 25 anos, rodou no Cercle Brugge (Bélgica) e no Rizespor (Turquia) nas últimas duas épocas, podendo chegar a Portugal também por empréstimo.

Reforço à parte, o jogo com o Benfica foi marcante para André Silva. O extremo situa-se entre os jogadores mais utilizados e, na última jornada, chegou às 50 partidas disputadas ao serviço do Arouca. Em Portugal desde 2017, ano em que assinou pelo Rio Ave, o ex-jogador do Internacional de Porto Alegre (Brasil) mudou-se para o Arouca em 19/20 e acabou por revelar-se um dos principais trunfos da equipa no regresso ao escalão principal.

Sem baixas a lamentar para a receção ao Famalicão, o treinador Armando Evangelista quer selar amanhã a primeira vitória na Liga Bwin e já poderá contar com o esquerdino Tiago Araújo, emprestado pelo Benfica.